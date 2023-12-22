В крещенских купаниях в Петербурге приняли участие 10 тысяч человек

Купели продолжат работать и сегодня.

К утру в крещенских купаниях в Петербурге приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной столицы.

На данный момент крещенские купания в Петербурге проходят без происшествий. Всего в городе оборудованы 20 иорданей, они продолжат работать и сегодня. За соблюдением безопасности на них следят спасатели, медики, правоохранители.

Специалисты призывают тех, кто ещё только собирается пройти обряд омовения в проруби, делать это исключительно в оборудованных местах, не употреблять алкоголь. Ранее также в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о правилах безопасного омовения на праздник Крещения Господня. Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме. До входа в воду необходимо разогреть кожные покровы – растереться, размяться, прогуляться.

Видео: МЧС