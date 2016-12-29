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В Пушкине задержали 26 летнего мужчину за попытку вскрыть банкомат

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Двое мужчин в ночь на 3 е января пытались вскрыть один из круглосуточных банкоматов

В ночь на 3 января двое неизвестных пытались вскрыть банкомат с круглосуточным доступом  в одном из отделений банка в Пушкине.

Преступникам не удалось совершить задуманное. Один из подельников сбежал с места преступления, оставив своего "коллегу" у банкомата.

В результате розыскных мероприятий была установлена личность первого мужчины и произведено его задержание. Им оказался 26 летний мужчина, менеджер одной из туристических фирм города. 

В настоящее время ведутся поиски второго преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка кражи".

Видео: Piter.TV

Теги: задержание , кража , полиция , пушкин , санкт петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

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