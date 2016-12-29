В Пушкине задержали 26 летнего мужчину за попытку вскрыть банкомат

В ночь на 3 января двое неизвестных пытались вскрыть банкомат с круглосуточным доступом в одном из отделений банка в Пушкине.
Преступникам не удалось совершить задуманное. Один из подельников сбежал с места преступления, оставив своего "коллегу" у банкомата.
В результате розыскных мероприятий была установлена личность первого мужчины и произведено его задержание. Им оказался 26 летний мужчина, менеджер одной из туристических фирм города.
В настоящее время ведутся поиски второго преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка кражи".
Видео: Piter.TV