В Приморском парке Победы проходят антитеррористические учения

Силовики Петербурга в очередной раз отрабатывают профессиональные навыки в общественном месте.

В эти минуты, 19 мая, в Петербурге проходят антитеррористические учения с участием основных силовых подразделений РФ. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным пресс-службы организации, учения развернулись на территории Приморского парка Победы на Крестовском острове.

В связи с возможными временными затруднениями передвижения транспорта и граждан в указанном районе оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений. О завершении учений будет объявлено дополнительно, - говорится в официальном сообщении Оперативного штаба НАК.

Отметим, что в социальных сетях петербуржцы начинают реагировать на случившееся. В Сети появились первые фотографии с места ненастоящего ЧП. Многие горожане искренне встревожены происходящим и ничего не знают об учениях. Ранее Piter.TV сообщал, что станцию "Академическая" закрывали из-за антитеррористических учений.

Фото: Piter.TV, ДТП и ЧП Санкт-Петербург