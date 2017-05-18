Станцию "Академическая" закрывали из-за антитеррористических учений

Утром в четверг на севере красной ветки закрывали станцию метро

На станции петербургского метро «Академическая» утром 18 мая прошли учения. Об этом сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты», – говорится в сообщении НАК.

В оперативном штабе добавили, что в ходе мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб «по предотвращению и пресечению террористических проявлений».

Напомним, ранним утром четверга, 18 мая 2017 года, в Петербурге на вход и выход закрыли станцию метро "Академическая" на севере первой, "Красной" ветки.

Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-аккаунте ГУП "Петербургский метрополитен" в 6.16 утра. Как сообщается, станция метро закрыта, поезда проезжают ее без остановки.

О причинах утреннего закрытия "Академической" ничего не сообщается. Как сообщается, станцию открыли спустя считанные минуты – в общей сложности осмотр вестибюля занял не более семи минут.

– Станция "Академическая" открыта. Опасных предметов не обнаружено, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: архив инстаграм