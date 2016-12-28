В Петербурге поймали убийцу, десять лет назад забившего до смерти женщину на Лиговском

По версии следствия, подозреваемый десять лет назад серьезно избил неизвестную ему женщину, будучи пьяным.

Правоохранительные органов Северной столицы раскрыли преступление десятилетней давности. Полицейские смогли найти человека, причастного к жестокому убийству женщины.

Преступление произошло в марте 2006 года. Тогда около дома 147 на Лиговском проспекте обнаружили тело женщины. На вид погибшей было около 40 лет. Неизвестная скончалась от черепно-мозговой травмы. А на ее лице были многочисленные следы от ударов. Возбудили уголовное дело. Однако быстро найти жестокого убийцу не вышло.

Более десяти лет прошло с момента преступления. Но накануне около психоневрологического интерната на улице Коллонтай полицейские задержали 51-летнего мужчину. Его-то и считают подозреваемым в совершении того убийства. 30 марта 2006 года он напал на незнакомку и избил ее руками и ногами. Сейчас подозреваемый задержан на двое суток, сообщает "Фонтанка". Решается вопрос о мере пресечения. Собираются доказательства его вины.

Накануне стало известно, петербурженка задушила ненавистного ей отца. Тело мужчины нашли в квартире. Сама подозреваемая с места сбежала. Предположительно. Убийство произошло во время конфликта.