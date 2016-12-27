Петербурженка задушила ненавистного ей отца

Дочь подозревают в убийстве своего 69-летнего отца. Преступление женщина могла совершить на почве неприязненных отношений.

Следователи Петербурга разбираются в непростом уголовном деле. Убийство произошло в семье. По предварительным данным, 44-летняя женщина повздорила со своим отцом. Конфликт произошел в одном из домов в Яковлевском переулке. Взрослая дочь испытывала негативные чувства к своему 69-летнему отцу. Их перепалка перешла к рукоприкладству. В итоге подозреваемая задушила мужчину.

Преступление произошло еще 24 декабря. Подозреваемую удалось вычислить и задержать. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об отправлении ее под стражу. Также ей хотят предъявить обвинение. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по городу и области, расследование преступления продолжается.

Также сегодня стало известно, что пьяная "леди Макбет" задушила мужа шарфом. Пара выпивала вместе, когда между ними возник конфликт. Бурная ссора переросла в драку. Мертвого мужчину нашли на полу. Спустя несколько дней женщину нашли, потому что она скрылась с места происшествия.