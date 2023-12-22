Мужчину доставили в Ростовскую область и передали сотрудникам следственного отдела.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи, совершенном почти 25 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 1999 года в Волгодонске. Четверо мужчин расправились с женщиной и ее двумя несовершеннолетними детьми, сложили их тела в ванной, украли из квартиры деньги и драгоценности, а затем скрылись. Отмечается, что все четверо употребляли спиртные напитки.

Трое фигурантов были задержаны по горячим следам. Они получили тюремные сроки от 10,5 до 13 лет. Четвертый подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Он использовался документы на чужое имя, чтобы скрыться от следователей. После задержания он признался, что жил на острове в Цимлянском водохранилище. Мужчину доставили в Ростовскую область и передали сотрудникам следственного отдела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА