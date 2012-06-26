В Петербурге задержали троицу, организовавшую нелегальную интернет-аптеку

Двух бизнесменов и одну безработную женщину задержали за продажу подозрительных лекарств, не прошедших государственную регистрацию. Препараты распространяли через интернет.

Во вторник, 31 января, экономические полицейские накрыли руководителей нелегальной интернет-аптеки. Через сеть они продавали лекарства, которые ввозились в Россию тайком и не проходили государственную регистрацию. Задержали 43-летнего гендиректора и 44-летнего исполнительного директора одной из фирм. А также их 25-летнюю соратницу, которая нигде официально не работала.

По месту жительства всех трех подозреваемых прошли обыски. Служители закона нашли там около 800 упаковок разных медикаментов, два миллиона рублей, банковские карты и три дорогих автомобиля: Range Rover и два BMW.

Все трое стали фигурантами уголовного дела об обращении незарегистрированных лекарственных средств. Кроме того, троицу взяли под стражу. Правоохранители продолжают расследование. Идет работа по установлению других организаторов и участников преступной группы. Также выявляются эпизоды нелегальных сделок.

На прошлой неделе в Петербурге накрыли нелегальное казино. Игровые автоматы расположились к бизнес-центре на Красногородской улице