В Петербурге накрыли нелегальное казино

Игорный дом нашли в Красносельском районе. Конфисковано оборудование, проводится проверка.

Недавно на Красногородской улице в Красносельском районе Петербурга обнаружили подпольное казино. Игорный дом во время плановой проверки коммерческих зданий нашли сотрудники местной полиции. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на прокуратуру Петербурга.

Известно, что подпольное казино находилось в коммерческом помещении. В данный момент выясняют все детали случившегося, устанавливают владельцев и подельников нелегального бизнеса. Уже опросили посетителей игорного дома и конфисковали оборудование: 14 игровых автоматов. К сожалению, подпольные казино - это не редкость для Петербурга. В конце прошлого года мы писали, что в Северной столице одновременно совершили рейд на три игорных дома.