В Янино-1 неизвестный с пистолетом ограбил аптеку

Он забрал из кассы 7 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе неизвестный мужчина с пистолетом ограбил аптеку. Подробности стали известны Piter.tv.

Около двух часов ночи 30 декабря в Янино-1 неизвестный мужчина вошел в помещение "Аптека 24". Он, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 7 000 рублей и с места происшествия скрылся.

Приметы преступника: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худой, европейский тип лица, одет в черную куртку, черную шапку, черные перчатки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Ранее в доме на Дунайском проспекте неизвестный с ножом требовал деньги от жильца.

Фото: Piter.tv