В Петербурге задержали мужчину с пятью кило героина

Драгдилер привез из Москвы гигантскую партию наркотика

Вечером среды, 11 января 2017 года, в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину средних лет со спортивной сумкой. В этой сумке оказались шесть пластиковых бутылок, наполненных веществом, при ближайшем рассмотрении оказавшемся сильнодействующим психоактивным веществом.

Мужчина имел при себе, без преувеличения, гигантскую партию наркотика – общей массой в четыре с лишним килограмма. Как сообщается, задержание произошло у дома №13 по улице Хошимина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива