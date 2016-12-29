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В Петербурге задержали мужчину с пятью кило героина

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Драгдилер привез из Москвы гигантскую партию наркотика

Вечером среды, 11 января 2017 года, в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину средних лет со спортивной сумкой. В этой сумке оказались шесть пластиковых бутылок, наполненных веществом, при ближайшем рассмотрении оказавшемся сильнодействующим психоактивным веществом.

Мужчина имел при себе, без преувеличения, гигантскую партию наркотика – общей массой в четыре с лишним килограмма. Как сообщается, задержание произошло у дома №13 по улице Хошимина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива

Теги: драгдилер , задержание , задержание наркоторговца , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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