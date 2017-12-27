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В Петербурге признали вину Павла Максимова, обвиняемого в торговле наркотиками через соцсети
Вчера, 14:37
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lesjasap
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В Петербурге признали вину Павла Максимова, обвиняемого в торговле наркотиками через соцсети

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В Выборгском районном суде вынесли вердикт по делу о торговце наркотиками через социальные сети.

В Выборгском районе сотрудники Прокуратуры поддержали следствие в обвинении Павла Максимова. Мужчину посчитали причастным к продаже наркотиков через Интернет. 
 
В отношении петербуржца предусмотрено наказание в виде семи лет в колонии строгого режима. Суд принял доказательства стороны обвинения по 57 случаям особо тяжких преступлений, связанных с реализацией наркотиков. Известно, что продажа запрещенных веществ происходила через социальные сети. В торговле у осужденного были сообщники, их судьба на данный момент неизвестна. Деятельность преступники вели с 2015 года. 
Теги: выборгский район , драгдилер , наркотики , наркоторговец , павел максимов , продажа наркотиков , социальные сети , соцсети , суд , торговля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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