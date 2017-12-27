В Петербурге признали вину Павла Максимова, обвиняемого в торговле наркотиками через соцсети

В Выборгском районном суде вынесли вердикт по делу о торговце наркотиками через социальные сети.

В Выборгском районе сотрудники Прокуратуры поддержали следствие в обвинении Павла Максимова. Мужчину посчитали причастным к продаже наркотиков через Интернет.

В отношении петербуржца предусмотрено наказание в виде семи лет в колонии строгого режима. Суд принял доказательства стороны обвинения по 57 случаям особо тяжких преступлений, связанных с реализацией наркотиков. Известно, что продажа запрещенных веществ происходила через социальные сети. В торговле у осужденного были сообщники, их судьба на данный момент неизвестна. Деятельность преступники вели с 2015 года.