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На Комендантском проспекте полиция задержала драгдилера с крупной партией психотропа
Сегодня, 9:30
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lesjasap
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На Комендантском проспекте полиция задержала драгдилера с крупной партией психотропа

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В Приморском районе пойман продавец наркотиков.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Приморском районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину с наркотиками. По сведениям полиции, 26-летний приезжий является продавцом запрещенных веществ.
 
Известно, что подозреваемый приехал в Северную столицу из Архангельской области. Его поймали у дома номер 50 корпус 2 по Комендантскому проспекту с крупной партией нелегальной продукции. С собой у мужчины было более 130 грамм психотропных веществ. 
 
В настоящее время драгдилер находится в отделении полиции.Ему предъявят обвинение в распространении наркотиков в особо крупном размере.
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Теги: драгдилер , задержание , комедантский проспект наркодилер , наркотики
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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