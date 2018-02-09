На Комендантском проспекте полиция задержала драгдилера с крупной партией психотропа

В Приморском районе пойман продавец наркотиков.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, в Приморском районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину с наркотиками. По сведениям полиции, 26-летний приезжий является продавцом запрещенных веществ.

Известно, что подозреваемый приехал в Северную столицу из Архангельской области. Его поймали у дома номер 50 корпус 2 по Комендантскому проспекту с крупной партией нелегальной продукции. С собой у мужчины было более 130 грамм психотропных веществ.

В настоящее время драгдилер находится в отделении полиции.Ему предъявят обвинение в распространении наркотиков в особо крупном размере.