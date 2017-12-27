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На Орджоникидзе полиция задержала наркодилера с психотропными веществами
Сегодня, 8:42
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lesjasap
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На Орджоникидзе полиция задержала наркодилера с психотропными веществами

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В Московском районе "контрольная закупка" позволила полиции задержать наркоторговца.

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали наркоторговца. Мужчина был пойман на улице Орджоникидзе. С собой у преступника были психотропные вещества. 
 
Оперативники выяснили, что 26 января, около дома номер 22 по той же улице злоумышленник продал клиенту запрещенный товар весом 125,1 грамм. Покупателем стал сотрудник правоохранительных органов, который выполнял проверочное задание для поимки преступника. В результате сделки драгдилер был задержан с поличным.
 
В отношении подозреваемого 28 января возбуждено уголовное дело. Отмечается, что нарушителем закона считают 41-летнего местного жителя. 
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Теги: драгдилер , московский район , наркотики , наркоторговец , психотропные вещества , улица орджонизидзе
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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