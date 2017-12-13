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На Ваське драгдилер прогуливался до районной администрации с килограммом амфетамина
Сегодня, 9:51
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lesjasap
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На Ваське драгдилер прогуливался до районной администрации с килограммом амфетамина

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На Васильевском острове безбашенный наркоторговец шел с килограммом амфетамина.

На Васильевском острове наркоторговец с крупной партией психотропного вещества прогуливался по Большому проспекту. Железные нервы не подвели молодого человека, однако, полиция все-таки заподозрила неладное и остановила петербуржца. 

Известно, что мужчина двигался в сторону районной администрации. Такую наглую выходку правоохранительные органы не видели давно. Злоумышленник отметил, что он не собирался заходить к чиновникам. Он просто шел мимо.

Инцидент произошел около дома под номером 55 в районе 21 часа 14 февраля. Оперативники задержали подозрительного гражданина. С собой у него оказалось более килограмма запрещенного порошка. 

Теперь драгдилеру предъявят обвинение в хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере. Экспертиза установила, что изъятое вещество оказалось амфетамином. Подозреваемый арестован на двое суток.
 

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Теги: администрация , амфетамин , васильевский остров , драгдилер , наркотики , наркоторговец , преступление , психотроп
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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