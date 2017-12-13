На Ваське драгдилер прогуливался до районной администрации с килограммом амфетамина

На Васильевском острове безбашенный наркоторговец шел с килограммом амфетамина.

На Васильевском острове наркоторговец с крупной партией психотропного вещества прогуливался по Большому проспекту. Железные нервы не подвели молодого человека, однако, полиция все-таки заподозрила неладное и остановила петербуржца.

Известно, что мужчина двигался в сторону районной администрации. Такую наглую выходку правоохранительные органы не видели давно. Злоумышленник отметил, что он не собирался заходить к чиновникам. Он просто шел мимо.

Инцидент произошел около дома под номером 55 в районе 21 часа 14 февраля. Оперативники задержали подозрительного гражданина. С собой у него оказалось более килограмма запрещенного порошка.

Теперь драгдилеру предъявят обвинение в хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере. Экспертиза установила, что изъятое вещество оказалось амфетамином. Подозреваемый арестован на двое суток.

