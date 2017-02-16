В Петербурге водитель иномарки подстрелил прохожего

На Дальневосточном проспекте случайный прохожий пострадал от водителя черного БМВ

Странное происшествие случилось в ночь на четверг, 16 февраля 2017 года, на Дальневосточном проспекте от случайной пули пострадал прохожий. Как сообщается, стрельба велась из проезжавшего мимо черного БМВ.

Пострадавший мужчина, уроженец Средней Азии, обратился за медицинской помощью и рассказал, что около часу ночи вблизи перекрестка Дальневосточного проспекта и Зольной улицы получил пулю в плечо.

Стральба велась из проезжавшего мимо черного БМВ. 31-летний мужчина был ранен в плечо из травматического оружия. Его госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: архив