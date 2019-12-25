Третий корпус школы №691 достроили на год раньше срока

В данном учреждении расположен атриум – зона света на всю высоту здания. Это первое образовательное учреждение в городе с таким архитектурным решением.

На Дальневосточном проспекте на год раньше срока завершено строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург". Новое здание станет третьим корпусом школы №691 Невского района. Она примет первых учеников уже 1 сентября.

В данном учреждении расположен атриум – зона света на всю высоту здания. Это первое образовательное учреждение в городе с таким архитектурным решением.

Кроме учебных классов в школе расположены вестибюль с гардеробами, пост охраны, столовая с обеденным залом на 324 места, медицинский блок. Предусмотрены спортивный зал и два бассейна 25 х 11 м и 10 х 6 м. Также в школе есть актовый зал на 537 мест, кабинеты по внеклассной работе, лаборантские и библиотека с медиацентром. Между этажами функционирует 2 грузопассажирских лифта, также предусмотрено 3 подъемника для маломобильных групп населения.

Помещения для начальной школы выделены в отдельный блок. В учреждении оборудованы спальни для первоклассников. Для средней и старшей школы предусмотрены мастерские по обработке металла, дерева, по обработке тканей и технологии, кабинет кулинарии и домоводства.

Во дворе школы оборудована физкультурно-спортивная зона и созданы площадки для игр и отдыха.

Также в Колпино введена в эксплуатацию новая школа на 550 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"