В Колпино введена в эксплуатацию новая школа на 550 мест

Разрешение на ввод объекта выдано Службой Госстройнадзора.

В эксплуатацию ввели новую общеобразовательную школу на 550 мест в Колпино, на Тверской улице, дом 13, литера А. Разрешение на ввод объекта выдано Службой Госстройнадзора, отметил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже здания находятся: вестибюль, помещения поста охраны, гардеробы, столовая и обеденный зал, группа медицинских помещений. В школе предусмотрен ФОК с бассейнами. Группа помещений начальной школы функционально отделяется от остальных зон и размещена на 1-2 этажах с обособленными классами, игровыми комнатами, группами продленного дня, рекреацией и санитарными узлами. На 1 этаже также предусмотрены два спальных помещения для групп продленного дня.

Помещения старшей школы размещены на 2-4 этажах. Там же предусмотрены учебно-производственные мастерские по обработке дерева и металла, лаборатории по естественным наукам, специализированные учебные кабинеты и кружки.





Помимо этого, на 2 этаже расположены учебно-спортивный зал и актовый зал с эстрадой, а также кабинеты домоводства. На 4 этаже – библиотека. Для передвижения маломобильных групп населения предусмотрены два лифта, пандус, подъемники и обеспечен доступ во всех учебных помещениях школы, включая санузлы.

Также в Славянке построили школу для 1375 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"