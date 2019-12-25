В Славянке построили школу для 1375 учеников

В школе будет 55 классов по 25 человек в каждом.

В Пушкинском районе, Славянка на Колпинском шоссе, участок 203 ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу на 1375 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В школе площадью более 25 тысяч м2 будет 55 классов по 25 человек в каждом. Здание состоит из трех блоков: двух учебных и одного общешкольного.

На 1 этаже расположились входные и вестибюльные группы с гардеробами, посты охраны, классные комнаты и игровые помещения для начальной школы, кабинеты старшей школы и учебно-производственные мастерские по обработке древесины и металла. Там же находится столовая с обеденным залом на 475 мест, медиатека, медицинский блок, два спортивных зала и два плавательных бассейна размерами 25х11 м и 10х6 м, со вспомогательными помещениями.

На 2 этаже расположились учебные классы начальной школы, кабинеты и помещения для групп продленного дня, актовый зал на 675 мест с эстрадой и помещениями артистических, класс для музыкальных занятий и многофункциональный спортивный зал 30 на 18 м с раздевалками и душевыми, включая универсальный спортивно-хореографический зал.

На 3 этаже находятся учебные кабинеты средней и старшей школы, специализированные кабинеты, помещения свободного и технического творчества, читальные залы с книгохранилищами, компьютерные классы с лаборантскими, класс рисования. Здесь же расположатся административные и служебно-бытовые помещения.

Школа оборудована лифтами, пандусами и санитарными узлами доступными для людей с ограниченными возможностями.

Рядом со школой есть спортивно-физкультурная зона, включающая поле для минифутбола, беговые дорожки, яму для прыжков, спортивную площадку для занятий аэробикой и гимнастикой и площадку для игры в волейбол и баскетбол.

Фото: портал "Строительный Петербург"