Двух сварщиков обвинили в гибели людей в пожаре на скалодроме в Петербурге

Следственный комитет предъявил обвинение в причинении смерти по неосторожности двум сварщикам. По версии расследования, возгорание на скалодроме Rock Town началось во время сварочных работ.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение в деле о пожаре на скалодроме Rock Town на Литовской улице. В причинении смерти по неосторожности обвиняются двое мужчин, которые проводили монтажные работы в здании с использованием сварки. По версии правоохранительных органов, именно сварка привела к пожару, который полностью уничтожил скалодром.

Сообщается, что 36-летний и 25-летний сварщики долго скрывались от полиции и не являлись в отдел. Мужчин задержали. Расследование дела продолжается. Устанавливаются подробности трагедии.

Крупнейший скалодром Северной столицы сгорел 26 января во второй половине дня. Огонь полностью уничтожил помещение спортивного комплекса, а также задел соседние здания. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, также обрушились металлические конструкции на площади 800 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в деле о пожаре на скалодроме в Петербурге ищут сварщика. Так как основной причиной возгорания с самого начала считали искры от сварки.