В деле о пожаре на скалодроме в Петербурге ищут сварщика

Следственный комитет РФ расследует дело в связи с масштабным пожаром на скалодроме в Петербурге. Неофициально, самая главная версия пожара – это возгорание от искры сварки. Но официально рассматриваются все версии.

Следственное управление СК России объявило, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ведомстве заверили, что в рамках дела будут проведены все необходимые следственные действия. Уже готовятся экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Эксперты МЧС и следователи почти сразу назвали предположительную причину пожара. Скорее всего, возгорание началось из-за сварочных работ на скалодроме. Личнсоть рабочего не известна. "Фонтанка" сообщает. Что полиции удалось только созвониться с предполагаемым сварщиком. Он пообещал прийти на беседу и дать объяснения. Однако, пока на встерчу со следователями он не пришел.

Эксперты почти полностью исключили вероятность умышленного поджога. Поэтому версия со сваркой остается в приоритете. Но официально рассматриваются все версии.

Накануне на скалодроме около метро "Лесная" произошел серьезный пожар. Вечером в четверг появилась информация, что на пожарище горевшего скалодрома нашли труп женщины. А сегодня утром число жертв пожара увеличилось до двух.

Видео: Youtube / Мегаполис