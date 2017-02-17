Адвоката обвиняемого в педофилии священника Грозовского обвиняют в отказе от защиты

Следователь дела священника Глеба Грозовского рассказал, что адвокат Михаил Уткин, как и его клиент, отказывается ознакомиться с делом. Это является нарушением закона и отказом от защиты.

В пятницу, 17 февраля, в Санкт-Петербургском городском суде прошло заседание о продлении ареста священника Глеба Грозовского. Его обвиняют в педофилии. Ранее его оставили под стражей до 21 февраля 2017 года. Сегодня его заключение продлили до 21 мая 2017 года.

Всего в заключении отстраненный от службы священник проведет 32 месяца.

Но не это стало поводом для споров и вопросов. Накануне стало известно, что Грозовский отказался ознакомиться со своим делом. Следователь Борис Смирнов предложил ему это сделать начиная с первого тома, но подозреваемый не захотел. Кроме того, его адвокат Михаил Уткин также отказался от знакомства с материалами. Поэтому следователю пришлось ввести в дело государственного адвоката Сергея Иванова, чтобы он выполнил это.

Как сказал Смирнов, обвиняемый может отказаться от ознакомления, но не адвокат. Так как за это его могут лишить адвокатского статуса. Такое поведение могут расценить как отказ от защиты. Об этом уже сообщили в адвокатскую палату.

Накануне мы сообщали, что обвиняемый в педофилии священник Грозовский отказался изучать материалы своего дела.