Обвиняемый в педофилии священник Грозовский отказался изучать материалы своего дела

Адвокат священника Глеба Грозовского Михаил Уткин заявил, что СК фактически завершил расследование дела его клиента. На прошлой неделе ему предъявили обвинение в окончательном виде.

Следственный комитет фактически завершил работу над уголовным делом священника Глеба Грозновского. Духовника обвиняют в педофилии. Как рассказал его адвокат Михаил Уткин, на прошлой неделе его подзащитному предъявили обвинение в его окончательном виде.

По словам юриста, все следственные действия завершены и больше ничего не планируется. При этом адвокат опроверг информацию, что Грозовский приступил к изучению материалов дела. Уткин подчеркнул, что его клиент отказался от ознакомления.

По материалам дела, летом 2011 года Грозовский в грязной форме надругался над девочкой в православном детском лагере на острове Коневец Леноблсти. В то время священник был клириком Вознесенского собора в Царском Селе. Также по данным следователей, аналогичное преступление он совершил и в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции в 2013 году.

Когда против него началось следствие, Грозовский уехал в Израиль. Его объявили в международный розыск. А в 2014 году Израиль и Россия договорились о выдаче подозреваемого. В итоге священник вернулся на родину в сентябре 2016 года. Подозреваемый отрицает свою вину.