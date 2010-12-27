В Петербурге международные водительские права остались только в одном МРЭО

В четверг, 15 июня, в большинстве МРЭО Северной столицы закончились международные водительские удостоверения. Получить документ можно только в одном отделе.

Водители Петербурга снова столкнулись с проблемами при получении международных прав. В Четверг, 15 июня, в большинстве Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах закончились бланки международных водительских удостоверений. Права сейчас можно получить только в одном МРЭО.

Ранее стало известно, что водительские права появились в отделах 7 июня. Однако их было не так много. И хватило их в итоге всего на восемь дней. Как сообщает "Водитель Петербурга", документы в МРЭО доставляют по средам. Значит дожидаться прав придется около недели.

Ранее Piter.tv сообщал. что петербургских водителей заранее предупреждали о сбоях в выдаче международных удостоверений.