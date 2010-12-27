Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербургских водителей заранее предупреждали о сбоях в выдаче международных удостоверений
Сегодня, 11:55
0
TretyakovaS
132

Петербургских водителей заранее предупреждали о сбоях в выдаче международных удостоверений

0
 
 

Утром 6 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщила, что петербуржцы были заранее предупреждены о сбое в получении международных водительских удостоверений.

По словам пресс-службы, информация доводилась до жителей Северной столицы "заблаговременно и должным образом". 

Также ГУ МВД отмечает, что выдача международных водительских удостоверений в МРЭО была приостановлена по техническим причинам.

В полицейском главке заявили, что в ближайшее время неполадки будут устранены, а выдача удостоверений возобновится. 

Ранее мы писали, что 5 июня стало известно о нехватке бланков, поэтому петербургские автомобилистам и сотрудники МРЭО находятся в режиме ожидания.

 

Теги: международное водительское удостоверение
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5