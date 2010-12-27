Петербургских водителей заранее предупреждали о сбоях в выдаче международных удостоверений

По словам пресс-службы, информация доводилась до жителей Северной столицы "заблаговременно и должным образом".
Также ГУ МВД отмечает, что выдача международных водительских удостоверений в МРЭО была приостановлена по техническим причинам.
В полицейском главке заявили, что в ближайшее время неполадки будут устранены, а выдача удостоверений возобновится.
Ранее мы писали, что 5 июня стало известно о нехватке бланков, поэтому петербургские автомобилистам и сотрудники МРЭО находятся в режиме ожидания.
Ранее мы писали, что 5 июня стало известно о нехватке бланков, поэтому петербургские автомобилистам и сотрудники МРЭО находятся в режиме ожидания.