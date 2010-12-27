Дольщикам компании "Город" наконец-то выдали ключи

Петербургский дольщики ГК "Город" дождались ключи от своего жилья.

В Петербурге дольщики ГК "Город" дождались жилья, 120 семей наконец получили ключи от своих квартир. Власти города сообщили, что до конца месяца ключи получат две тысячи дольщиков. В эксплуатацию введено два корпуса долгостроя "Ленинский парк". Такой развязки люди ждали несколько лет.

Оказывается, все дело в том, что застройщик прекратил финансирование. В настоящее время экс-глава компании "Город" Руслан Ванчугов в рамках уголовного дела о мошенничестве находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении более миллиарда рублей. Также в СИЗО находится его брат Максим, ещё один обвиняемый этого дела. Братья продавали квартиры в трёх жилых комплексах: "Прибалтийский", "Ленинский парк" и "Морская звезда", а затем, по версии следствия, вывели через фирмы-однодневки огромные суммы.

Власти отметили: все замечания и недочёты в квартирах , если они будут выявлены дольщиками, устранят в оперативном порядке.