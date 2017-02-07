В Петербурге ректоры вузов предложили ускорить передачу Исаакивевского собора

Ректоры учебных заведений заявили о поддержке возвращения собора РПЦ и высказались за то, чтобы сделать это до Пасхи

Такая информация содержится в обращении, которое было подписано после встречи представителей вузов со спикером заксобрания города Вячеславом Макаровым. В документе отмечается, что это решение соответствует духу федерального законодательства и пожеланиям миллионов православных христиан. Ректоры, поставившие подпись под документом, отметили, что передача собора прекратит разгоревшиеся по этому вопросу споры. Они предложили ускорить это событие, чтобы к Пасхе, которая в этом году отмечается 16 апреля, собор уже находился в ведении РПЦ.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную реакцию общества и серию протестов.

Видео: youtube/Dinar Idrisov