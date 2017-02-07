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В Петербурге ректоры вузов предложили ускорить передачу Исаакивевского собора

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Ректоры учебных заведений заявили о поддержке возвращения собора РПЦ и высказались за то, чтобы сделать это до Пасхи

 Такая информация содержится в обращении, которое было подписано после встречи представителей вузов со спикером заксобрания города Вячеславом Макаровым. В документе отмечается, что это решение соответствует духу федерального законодательства и пожеланиям миллионов православных христиан. Ректоры, поставившие подпись под документом, отметили, что передача собора прекратит разгоревшиеся по этому вопросу споры. Они предложили ускорить это событие, чтобы к Пасхе, которая в этом году отмечается 16 апреля, собор уже находился в ведении РПЦ. 

Ранее губернатор Санкт-Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». 
Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную реакцию общества и серию протестов. 
Видео: youtube/Dinar Idrisov
 
Теги: губернатор , исаакиевский собор , петербург , ректоры , рпц
Категории: Новости СПб

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