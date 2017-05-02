В Петербурге разыскивают 14-летнюю "потеряшку"

Школьница ушла из дома в субботу и с тех пор не возвращалась

C 29 апреля 2017 года в Петербурге полиция и родители разыскивают без вести пропавшую четырнадцатилетнюю девочку. По предварительным данным, встревоженный отец девочки-подростка обратился в полицию еще в субботу.

По его словам, школьница до сих пор не была "проблемным подростком", из дома не уходила, и формального повода для побега у нее не было: в семье по большому счету не конфликтовали.

Сейчас полиция занимается поисками четырнадцатилетней девочки-подростка. Известно, что девочка жила с семьей на Пражской улице

Видео: архив