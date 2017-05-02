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В Петербурге разыскивают 14-летнюю "потеряшку"

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Школьница ушла из дома в субботу и с тех пор не возвращалась

C 29 апреля 2017 года в Петербурге полиция и родители разыскивают без вести пропавшую четырнадцатилетнюю девочку. По предварительным данным, встревоженный отец девочки-подростка обратился в полицию еще в субботу. 

По его словам, школьница до сих пор не была "проблемным подростком", из дома не уходила, и формального повода для побега у нее не было: в семье по большому счету не конфликтовали. 

Сейчас полиция занимается поисками четырнадцатилетней девочки-подростка. Известно, что девочка жила с семьей на Пражской улице

Видео: архив 

Теги: петербург , поиски пропавшей девочки , пражская улица , пропал подросток , пропала без вести , уход из дома
Категории: Новости СПб Происшествия

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