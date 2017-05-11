В Петербурге пройдет панихида в память о жертвах теракта в метро

Спустя 40 дней после теракта в Исаакиевском соборе пройдет божественная литургия. А около станции метро "Технологический институт" священнослужители устроят панихиду.

В Северной столице вновь почтят память жертв теракта в метрополитене. В пятницу, 12 мая, будет 40 дней после ужасной трагедии. В честь этого дня в городе пройдет несколько панихид. В 09.30 утра пройдет божественная литургия в Исаакиевском соборе. Колокол собора ударит 16 раз – по числу погибших в результате взрыва.

Около станции "Технологический институт" в полдень начнется панихида. Проводить ее будут священники Свято-Троицкого Измайловского собора. Этот храм ближайший к месту трагедии. Помолиться об усопших приглашают родных, близких и всех неравнодушных горожан.

Взрыв прогремел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Предварительно, взрывное устройство активировал террорист-смертник. Погибли 16 человек: исполнитель теракта и 15 пассажиров вагона. Еще 102 человека признаны пострадавшими. Пятеро до сих пор находятся в больницах.

Идет расследование теракта. Ранее Piter.tv сообщал, что задержали предполагаемого поставщика взрывчатки смертнику из метро Петербурга.