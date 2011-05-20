Город вспоминает жертв авиакрушения Як-42., произошедшего 10 лет назад.

В Ярославле прошла панихида по погибшим хоккеистам, тренерам и членам команды "Локомотива". Траурная церемония состоялась в городском Успенском соборе, а также на Леонтьевском кладбище. В последнем похоронены жертвы авиакатастрофы, произошедшей 7 сентября 2011 года. Воздушное средство Як-42 упало около аэропорта в Туношне. Рейс должен был доставить пассажиров на игру в Минск. В лайнере находились 45 человек (8 членов экипажа и 37 пассажиров).

Выжить после авиакрушения смогли только двое: бортинженер Александр Сизов и хоккеист "Локомотива" Александр Галимов. Однако 12 сентября нападающий ярославского клуба скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве. Причиной смерти стали сильные ожоги тела.

Сегодня впервые после катастрофы "Локомотив" проведет матч в день ее годовщины. В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги город примет минское "Динамо".

Форвард "Авангарда" сделал окрошку в Кубке Гагарина.

Фото и видео: Piter.tv, Telegram / РИА Новости