Смертельный нокаут: посиделки в баре закончились дракой на Васильевском острове

Возле диско-бара "Шанс" двое мужчин выясняли отношения. Один погиб.

Сегодня ночью, 24 января, между посетителями бара разгорелся конфликт, который закичился смертью одного из мужчин. Инцидент произошел возле диско-бара "Шанс" на Наличной, 51 в Василеостровском районе. Об этом сообщает Life со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что 34-летний мужчина поругался с 25-летним парнем. Вероятно, они решили разобраться "по-мужски" и вышли на улицу, где устроили драку. В результате молодой человек нанес смертельный удар в область головы 34-летнему мужчине, проломив ему череп. Потерпевший скончался на улице возле бара от полученной травмы.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. В данный момент они выясняют детали трагедии. Молодого человека, нанесшего смертельный удар, задержали. Что не поделили мужчины, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы сообщали, что мужчина забил до смерти своего знакомого в Ленобласти.