Мужчина забил до смерти своего знакомого в Ленобласти

Бездыханное тело местного жителя с многочисленными ссадинами на лице нашли в Гатчинском районе. Заведено уголовное дело.

На днях, 8 января, жильцы одного из домов обнаружили во дворе труп мужчины. Они обратились за помощью в полицию. Инцидент произошел в деревне Малые Колпаны Гатчинского района. Об сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области.

Как выяснилось, между двумя мужчинами произошел скандал, в результате которого завязалась драка в подъезде. Затем они вышли на улицу. Один из участников конфликта стал избивать второго. В результате 36-летний мужчина не рассчитал силу и убил своего знакомого.

В данный момент завели уголовное дело. Выясняются детали трагедии. По какой причине произошла ссора, повлекшая смерть одного из местных жителей, предстоит понять следователям. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина зарезал своего знакомого в Ленобласти.