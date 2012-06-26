Мужчину похитили от супермаркета на Космонавтов из-за долгов

Полиция поймала подозреваемых в похищении мужчину от супермаркета на проспекте Космонавтов.

Правоохранительные органы Петербурга поймали двух подозреваемых. Во вторник. 31 января, полиция задержала двух злоумышленников, которые похитили мужчину от супермаркета на проспекте Космонавтов. После инцидента в розыск был объявлен автомобиль преступников. Поиску похитителей помогла видеозапись с камер видеонаблюдения.

Предварительно, причиной похищения стали долги пострадавшего перед кем-то. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все подробности происшествия.

В понедельник, 30 января, около половины десятого на парковке супермаркета произошло похищение. Незнакомцы ударили по голове и похитили мужчину у супермаркета на Космонавтов. Затем затолкали в салон автомобиля и уехали с места происшествия. Все это происходило на глазах у свидетелей, которые описали машину преступников.