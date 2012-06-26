Мужчину похитили от супермаркета на Космонавтов из-за долгов

Правоохранительные органы Петербурга поймали двух подозреваемых. Во вторник. 31 января, полиция задержала двух злоумышленников, которые похитили мужчину от супермаркета на проспекте Космонавтов. После инцидента в розыск был объявлен автомобиль преступников. Поиску похитителей помогла видеозапись с камер видеонаблюдения.
Предварительно, причиной похищения стали долги пострадавшего перед кем-то. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все подробности происшествия.
В понедельник, 30 января, около половины десятого на парковке супермаркета произошло похищение. Незнакомцы ударили по голове и похитили мужчину у супермаркета на Космонавтов. Затем затолкали в салон автомобиля и уехали с места происшествия. Все это происходило на глазах у свидетелей, которые описали машину преступников.