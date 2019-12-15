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В аптеке на Федора Абрамова два вора украли товаров более чем на 14 тысяч рублей

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В Выборгском районе Петербурга двое мужчин украли со стеллажа магазина товар. Момент кражи попал на видео.

Днем в пятницу, 15 сентября, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что в аптеке на улице Федора Абрамова произошла кража.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители установили, что в аптеку зашли двое молодых людей, которые открыто похитили со стеллажа товар, а после этого скрылись в неизвестном направлении. Ущерб дя аптеки составил 14425 рублей.

На данный момент воров разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Тосно полиция задержала дорожного хулигана с аэрозольным пистолетом.

Видео: Piter.TV

Теги: выборгский район, кража, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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