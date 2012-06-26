Незнакомцы ударили по голове и похитили мужчину у супермаркета на Космонавтов

На глазах у свидетелей двое неизвестных похитили мужчину с парковки супермаркета на проспекте Космонавтов. Машина злоумышленников объявлена в розыск.

В понедельник, 30 января, в Северной столице произошло похищение человека. Около десяти вечера рядом с супермаркетом на проспекте Космонавтов двое злоумышленников увезли мужчину. Они подошли к стоящему у входа в магазин петербуржцу и ударили его по голове. Затем затащили в автомобиль и скрылись в сторону Софийской улицы.

Все действие произошло на глазах у изумленных свидетелей. Они описали автомобиль похитителей: серый Hyundai Solaris 2016 года. Иномарку объявили в розыск. Правоохранители проводят проверку. В случаи подтверждения информации, будет заведено уголовное дело в связи с тяжким преступлением.

На прошлой неделе произошло не менее страшное событие. После ДТП водителя избили, засунули в собственную машину и увезли в неизвестном направлении. Похищенного виновника ДТП до сих пор не нашли, зато задержан подозреваемый. Сама авария произошла в Выборге на улице Кривоносова. Иномарка едва не сбила пешеходов, после чего врезалась в столб. Мстить водителя начали избежавшие травм прохожие.