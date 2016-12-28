СМИ: похищенный прораб исчез с деньгами всей бригады

В полицию Красногвардейского района поступило сообщение о похищении человека

В Красногвардейском районе после сообщения о похищении человека начаты поиски пропавшего. Как стало известно, 30-летний мужчина перестал выходить на связь, телефон его было отключен. Спустя некоторое время, как рассказала в полиции жена пропавшего мужчины, с его телефонного номера начали приходить сообщения о том, что мужчина похищен и что его семье предстоит выплатить крупную сумму, чтобы он остался цел и невредим.

Конкретно в смс-сообщениях говорилось о том, что 30-летнего прораба одной из строительных фирм похитили, надели ему на голову мешок и увезли в неизвестном направлении.

Еще несколько позднее мужчина позвонил своей жене. Он успел сообщить, что его держат где-то в пригороде Петербурга, и что похитители, которые требуют 300 тысяч рублей, перезвонят позднее и назначат время и место передачи денег.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Видео: архив