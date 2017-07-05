Из-за ремонта полностью закроют съезд с КАД на Шафировский проспект

На кольцевой дороге проходят ремонтные работы. Из-за восстановления покрытия полностью закроют съезд с КАД на Шафировский проспект.

На кольцевой автодороге продолжаются ремонтные работы. На этот раз восстанавливать покрытие проезжей части будут на транспортной развязке 104-го километра внешнего кольца. Из-за этого полностью перекроют съезд 6-2 на пересечение КАД с Шафировским проспектом.

- Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - добавил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Также для удобства автомобилистов установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры. В ночное время о работах будет сообщать световая сигнализация.

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