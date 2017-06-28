В Петербурге открывается военно-морской салон

Стала известна программа МВМС-2017

С 28 июня по 2 июля 2017 года в Петербурге будет работать Восьмой военно-морской салон. Ожидается участие делегаций из 47 государств. Основная программа военно-морского салона будет проходить в Ленэкспо и на Морском вокзале.

Посетителей МВМС-2017 ожидает большая программа. Так, у причалов «Морского вокзала» будут представлены сторожевой корабль проекта 11540 «Ярослав Мудрый», корвет проекта 20380 «Стойкий», базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», а также ряд катеров из состава ВМФ и пограничной службы ФСБ России.

Кроме того, на полигоне Минобороны России Ржевка для официальных иностранных делегаций будут демонстрировать боевые возможности десяти корабельных артиллерийских установок, а также образцы стрелкового оружия.

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