Матвиенко: читайте книги о природе и любите нашу страну (Видео)

В Петербурге состоялось торжественное открытие международного "Книжного салона". Гостей и жителей Северной столицы поздравили многие высокопоставленные чиновники. Канал Piter.TV публикует видео с мероприятия.

Сегодня, 25 мая, в Петербурге свою работу начал 12-й международный форум "Книжный салон". Поздравить участников мероприятия приехали высокопоставленные чиновники: глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Георгий Полтавченко, лидер "Российского книжного союза" Владимир Степашин и глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

Так, Валентина Матвиенко углубилась в историю и вспомнила, что инициатором книжного салона был замечательный писатель Даниил Гранин. "Этот форум очень подходит к лицу нашего города, как к культурной столице России" – отметила женщина.

В этом году мероприятие посвящено двум ключевым событиям года: столетию революции и экологии. В связи с этим, Матвиенко уверенно заявила, что драма революции побуждает нас к анализу современной ситуации. "Изучение своей истории – это крайне важно. Не только для того, чтобы извлечь уроки и впредь не допускать подобных ошибок, но и для того, чтобы выстроить эффективную программу развития страны в непростых условиях 21 века."- сообщила глава Совфеда.

Кроме того, Матвиенко отметила, что широкая общественная дискуссия, вызванная столетием революции, обязана примирить поколения.

Что касается года экологии в России, то политик воодушевленно заверила: "Именно от просвещения и от воспитания, от культурного и бережного отношения к природе каждого гражданина страны зависит то, какую планету мы оставим нашим потомкам. И в этом смысле книги о природе могут вызвать большой интерес у читателей. Читайте книги о природе, любите нашу красивую, замечательную страну, путешествуйте по России".

В свою очередь, губернатор Георгий Полтавченко заметил, что Петербург по праву считается один из самых читающих городов России и не только: "Здесь многие годы жили и творили русские писатели, поэты. Я хотел бы сказать, что на эти дни Манеж станет настоящей страной литературы. Здесь пройдет более двухсот мероприятий, как культурных, так и деловых. Но главное – это встречи. Встречи с писателями и с живой книгой".

Поддержал губернатора и Владимир Степашин, отметив, что в Северной столице более 70% населения постоянно читают, а книжных магазинов в 2 раза больше, чем в среднем по стране.

Накануне Piter.TV опубликовал программу мероприятий "Книжного салона" на 25 мая.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV