В Петербурге 25 мая откроется "Книжный салон": программа первого дня

Менее суток остается до старта в Петербурге очередного международного "Книжного салона". Канал Piter.TV одним из первых публикует программу открытия и первого дня мероприятияю

В Санкт-Петербурге стартует 12-й Международный Книжный салон: он продлится с 25 по 28 мая. Торжественная церемония открытия культурного мероприятия запланирована на 12.00 в четверг, 25 мая. По традиции, Книжный салон разместиться сразу на нескольких площадках в центре Северной столицы. Канал Piter.TV знакомит своих читателей с программой первого дня проекта.

Известно, что торжественное открытие "Книжного салона" на Манежной площади посетит глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она обратится с приветственным словом к участникам праздника литературы вместе с губернатором Георгием Полтавченко, лидером "Российского книжного союза" Владимиром Степашиным, главой ЗакСа Вячеславом Макаровым, а также ведущими чиновниками Санкт-Петербурга.

В это же время на Манежной площади развернется традиционный концерт классической музыки. В программе - произведения на тему классической русской литературы. Гостей шоу ждут арии и отрывки из "Пиковой дамы", "Демона", "Евгения Онегина", а также "Каменного гостя" и "Майской ночи". Украшением церемонии открытия станет "Торжественная увертюра" Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра "Северная симфония".

С 12 до 21 часа на центральной сцене на Манежной площади пройдут следующие мероприятия. Награждение победителей конкурсов "Зощенко вслух" и "Грифон" (посвящен сбору макулатуры). В 14.45 Максим Володин презентует книгу "Неформальный словарь петербуржца", а в 15.45 петербуржцы увидят отрывок из мюзикла "Белый.Петербург". Затем на сцену поднимутся Камерный хор театра "Мюзик-Холл" (17.15) и Ансамбль песни и пляски Балтийского флота (18.00). В финале вечера зрителей ждут современные балетные композиции студентов РГПУ им. А.И.Герцена и выступление ансамбля "БИС-КВИТ".

Впрочем, "Книжный салон" не ограничится центральной сценой. Рядом с Манежной площадью можно будет увидеть номера артистов-ходулистов, уличных театров, шоу гигантских мыльных пузырей и музыкантов. А деловая программа проекта разместится на самых разных площадках. Так, на стенде Правительства Санкт-Петербурга 25 мая представят проект "Книжные аллеи в Ялте", запущенный совместно со Смольным. В Михайловском манеже состоится встреча с Ее Королевского Величества принцессой Кентской (в 14.00). В 15.30 в Доме журналиста творческая элита города примет участие в дискуссии "Петербург читающий", а в 17.00 все в том же Михайловском манеже ожидается презентация уникальной поэтической антологии «Екатерининская миля».