Петербургские байкеры открыли мотосезон под ливнем и мелким градом

Байкеры Петербурга открыли мотосезлн 2017 проездом по главным улицам города. Колонная ехала под ливнем и мелким градом.

В субботу, 29 апреля, в Северной столице открыли мотосезон. Байкеры стартовали с Дворцовой площади под ливнем, позже к нему добавился и мелкий град. Несмотря на капризы погоды, несколько десятков байкеров проехали по Невскому проспекту.

Мотоциклы проследовали от главной площади в парк 300-летия Петербурга, где должен пройти праздник. Закончится заезд в Рощино. Колонна байкеров ехала в сопровождении ГИБДД. Из-за мероприятия частично перекрывали движение в центре города.

Ранее Piter.tv писал, что сезон фонтанов в Петергофе открывался под дождем. Это не помешало собраться толпе зрителей. Правда, большая часть из них были азиатские туристы.

Видео: Youtube / Мегаполис