Как подготовиться к мотосезону

Важное значение имеет проверка техники, экипировки и собственных навыков.

С наступлением весны на дорогах всё чаще начнут мелькать мотоциклисты. Однако перед выездом пилоту как следует подготовить не только свой байк, но и самого себя. Важное значение имеет проверка техники, экипировки и собственных навыков.

Базовый чек-лист для начала мотосезона:

– Тщательно протрите мотоцикл.

– Проверьте состояние лакокрасочного покрытия .

– Проверьте, нет ли течи в двигателе, передней вилке или стойке подвески.

– Проверьте аккумулятор.

– Проверьте уровень моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.

– При работающем двигателе проверьте корректность работы светотехники и электроники.

– Проверяйте приводную цепь не непосредственно перед первым выездом, а самое позднее накануне вечером, чтобы смазка успела полностью распределиться.

– Перед первой поездкой протрите тормозные диски с обеих сторон специальным средством для очистки от пыли и грязи.

– Проверьте состояние протектора, давление воздуха и возраст шин.

Более подробную информацию о подготовке к мотосезону можно найти на портале 110km.ru.

Фото: pxhere