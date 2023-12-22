Как подготовиться к мотосезону

С наступлением весны на дорогах всё чаще начнут мелькать мотоциклисты. Однако перед выездом пилоту как следует подготовить не только свой байк, но и самого себя. Важное значение имеет проверка техники, экипировки и собственных навыков.
Базовый чек-лист для начала мотосезона:
– Тщательно протрите мотоцикл.
– Проверьте состояние лакокрасочного покрытия .
– Проверьте, нет ли течи в двигателе, передней вилке или стойке подвески.
– Проверьте аккумулятор.
– Проверьте уровень моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.
– При работающем двигателе проверьте корректность работы светотехники и электроники.
– Проверяйте приводную цепь не непосредственно перед первым выездом, а самое позднее накануне вечером, чтобы смазка успела полностью распределиться.
– Перед первой поездкой протрите тормозные диски с обеих сторон специальным средством для очистки от пыли и грязи.
– Проверьте состояние протектора, давление воздуха и возраст шин.
Более подробную информацию о подготовке к мотосезону можно найти на портале 110km.ru.
Фото: pxhere
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