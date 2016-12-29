В Петербурге обокрали троих иностранных туристов

Приехавшие в новогодние праздники туристы из Китая, Испании и Японии

За минувшие сутки в петербургскую полицию обратились сразу три иностранных гражданина со сходными проблемами: всех троих обокрали. Трое туристов приехали на новогодние праздники в Северную столицу из разных стран: Испании, Китая и Японии.

Первого туриста ограбили в Эрмитаже. Во всяком случае, обнаружил пропажу сумки, в которой лежали деньги и документы 55-летний японец в 10 часов утра во время экскурсии в музее. Турист обратился в полицию, чтобы получить справку о том, что его обокрали: мужчина собирается получить страховое возмещение.

Несколькими часами позднее на Невском проспекте 32-летний турист из Китая обратился в полицию за такой же справкой: у него похитили кошелек. А еще позднее подруга испанского туриста рассказала в отделении полиции, что мужчину ограбили в сутолоке на станции метро "Адмиралтейская". Мужчина также лишился портмоне с деньгами.

Видео: архив