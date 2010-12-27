Задержанная за кражу умерла в петербургском отделении полиции

Женщину пытались откачать 20 минут.

Около 6 часов утра 21 октября в дежурной части 28 отдела полиции Центрального района Петербурга скончалась 32-летняя жительница Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Женщину задержали за карманную кражу. Наряд полиции вызвал лично потерпевший, который увидел вблизи гостиницы на улице Рубинштейна воровку, лишившую его портмоне. Пока задержанная находилась в дежурной части, оперативники уголовного розыска нашли ее сообщника, помогавшего работать в толчее ресторанов в центре Петербурга.

На следующий день после задержания женщине стало плохо. Как сообщает "Фонтанка", помощник дежурного вывел ее из камеры, уложил на стулья и открыл окна. До приезда скорой помощи полицейские пытались реанимировать задержанную, делая ей искусственное дыхание. Ее откачивали 20 минут, однако не смогли спасти.

Умершая была дважды судима за наркотики и карманную кражу. В ГУ МВД отметили, что "по большому счету, в ее смерти надо винить ее саму, ее образ жизни".

Следственный комитет Центрального района подключился к расследованию инцидента. Отмечается, что на теле скончавшейся травм не нашли. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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