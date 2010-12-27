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В Петербурге спасают школьника, упавшего с седьмого этажа
Сегодня, 10:27
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Alena_Zinovieva

В Петербурге спасают школьника, упавшего с седьмого этажа

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У девятиклассника заподозрили переломы и повреждения внутренних органов.

Петербургские врачи спасают жизнь старшекласснику, который упал с седьмого этажа. Об этом сообщает ИА Журналистские расследования" (АЖУР).

16-летнего юношу нашли под окнами девятиэтажки на улице Летчика Пилютова. Прибывшие на место медики заподозрили у него переломы и повреждение внутренних органов. Девятиклассника в шоковом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Известно, что пострадавший живет на седьмом этаже дома, возле которого его нашли. По некоторым данным, незадолго до происшествия родители узнали о конфликте парня в школе.

Ранее мы писали, что петербурженка выжила после падения с 6 этажа.

Фото: pixabay.com

Теги: падение с высоты, травмирование, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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