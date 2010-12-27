Петербурженка выжила после падения с 6 этажа

Женщина праздновала день рождение свекрови.

Врачи городской больницы №3 спасают 33-летнюю петербурженку, которой удалось выжить после падения с 6 этажа. Об этом пишут "Невские новости".

Скорую и полицию в половине пятого утра 9 октября вызвали очевидцы. Пострадавшую нашли под окнами дома №169 по Приморскому проспекту. Местные жители услышали стоны и просьбы о помощи, а выглянув в окно, увидели лежащую на газоне женщину.

К моменту приезда медиков пострадавшая была без сознания. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии как неизвестную. В больнице у пациентки диагностировали закрытую травму груди, повреждения внутренних органов, множественные переломы ребер, закрытую травму живота, закрытый перелом костей носа и травматический шок второй степени.

Утром 10 октября женщина пришла в себя. Она смогла назвать свое имя и рассказать, что произошло. На вопрос, что случилось в ту ночь, петербурженка ответила, что праздновала день рождение свекрови. Торжество проходило в квартире на 6 этаже, из которого выпала пострадавшая.

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Фото: Piter.TV