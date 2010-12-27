Двухмесячная девочка выпала из рук сестры. Ребенок в больнице

Врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга.

В понедельник, 7 октября, петербурженка нечаянно выронила из рук свою двухмесячную сестру. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел в квартире на Бестужевской улице. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу имени Раухфуса. Медики диагностировали девочке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Кроме того, у ребенок также получил ушиб головного мозга.

По словам инсайдеров, семья полная и на учете не состоит.

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