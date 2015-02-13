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Видео: В Петербурге проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic

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Масштабное мероприятие расскажет петербуржцам об увлекательных технологиях и удивит битвами роботов.

В Петербурге начался фестиваль технологий, науки и творчества Geek Picnic. Он проходит 24 и 25 июня в Пулковском парке.

Фестиваль состоится в Северной столице уже в седьмой раз. В этом году на Geek Picnic с лекцией выступил известный ученый Ричард Докинз, который, помимо прочего, прославился популяризацией науки и своей книгой "Эгоистичный ген". Кроме того, именно Докинз является автором термина "мем".

Также на фестивале выступят Ричард Грэй, создатель уровней для легендарных игр Duke Nukem и Quake, Максим Никонов, режиссер и художественный руководитель студии LenVR, и другие. Посетители Geek Picnic еще смогут насладиться боями роботов, гонками дронов, шоу с катушкой Тесла и другими развлечениями.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов требует отменить лекцию Ричарда Докинза. Парламентарий объяснил свои действия тем, что, по мнению Милонова, Докинз придерживается взглядов воинственного атеизма. 

Видео: instagram.com / energy.robo, valli_dark, nadyabur

Теги: geek picnic 2017 , пулковский парк , ричард докинз
Категории: Инновации Лента новостей Новости СПб

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