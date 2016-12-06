Милонов требует отменить лекцию "воинственного атеиста" Докинза в Петербурге

К организаторам научно-популярного фестиваля Geek Picnic, который состоится 24 и 25 июня в Пулковском парке, обратился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он требует отменить лекцию хедлайнера фестиваля английского ученого и популяризатора Ричарда Докинза. По мнению парламентария, исследователь придерживается взглядов воинственного атеизма.
Милонов уверен, что теории Докинза не являются продуктом научных изысканий, а ярыми нападками на религиозные верования. Депутат также сравнил мысли англичанина с идеями "ранних большевиков-богоборцев, взрывавших храмы, устраивавших гонения на верующих и духовенство".
Также Милонов заметил, что организаторы Geek picnic могли бы пригласить в качестве лектора и противоположную сторону – ведущего теолога и богослова, который рассказал бы альтернативную точку зрения на вопрос зарождения жизни на земле и доказал ошибочность взглядов Докинза.
опять оскорбление чувств верующих не в бога
Запретите уже кто-нибудь Милонова.
Это же научно-популярный фестиваль , а не фестиваль сказок и фантастики , там богословам делать нечего ! Милонов со своим мракобесием в каждой бочке затычка .
Как задолбал этот клоун Милонов. У нас светское государство и каждый имеет право верить или не верить в Бога.
Ну просто сказочный идиот!