Милонов требует отменить лекцию "воинственного атеиста" Докинза в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил бороться с популяризаторами науки. Он направил письмо организаторам Geek Picnic с просьбой отменить выступление английского ученого Ричарда Докинза.

К организаторам научно-популярного фестиваля Geek Picnic, который состоится 24 и 25 июня в Пулковском парке, обратился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он требует отменить лекцию хедлайнера фестиваля английского ученого и популяризатора Ричарда Докинза. По мнению парламентария, исследователь придерживается взглядов воинственного атеизма.

Милонов уверен, что теории Докинза не являются продуктом научных изысканий, а ярыми нападками на религиозные верования. Депутат также сравнил мысли англичанина с идеями "ранних большевиков-богоборцев, взрывавших храмы, устраивавших гонения на верующих и духовенство".

Также Милонов заметил, что организаторы Geek picnic могли бы пригласить в качестве лектора и противоположную сторону – ведущего теолога и богослова, который рассказал бы альтернативную точку зрения на вопрос зарождения жизни на земле и доказал ошибочность взглядов Докинза.