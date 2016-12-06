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Милонов требует отменить лекцию "воинственного атеиста" Докинза в Петербурге

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Депутат Госдумы Виталий Милонов решил бороться с популяризаторами науки. Он направил письмо организаторам Geek Picnic с просьбой отменить выступление английского ученого Ричарда Докинза.

К организаторам научно-популярного фестиваля Geek Picnic, который состоится 24 и 25 июня в Пулковском парке, обратился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он требует отменить лекцию хедлайнера фестиваля английского ученого и популяризатора Ричарда Докинза. По мнению парламентария, исследователь придерживается взглядов воинственного атеизма.

Милонов уверен, что теории Докинза не являются продуктом научных изысканий, а ярыми нападками на религиозные верования. Депутат также сравнил мысли англичанина с идеями "ранних большевиков-богоборцев, взрывавших храмы, устраивавших гонения на верующих и духовенство".

Также Милонов заметил, что организаторы Geek picnic могли бы пригласить в качестве лектора и противоположную сторону – ведущего теолога и богослова, который рассказал бы альтернативную точку зрения на вопрос зарождения жизни на земле и доказал ошибочность взглядов Докинза.

Теги: geek picnic 2017 , милонов , новости питера , новости спб , ричард докинз
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    13:41
    Диденко Наталия Ответить

    опять оскорбление чувств верующих не в бога

    Сегодня
    13:11
    Алексей Ларин Ответить

    Запретите уже кто-нибудь Милонова.

    Сегодня
    13:11
    лысаков олег Ответить

    Это же научно-популярный фестиваль , а не фестиваль сказок и фантастики , там богословам делать нечего ! Милонов со своим мракобесием в каждой бочке затычка .

    Сегодня
    13:09
    Алексей Ларин Ответить

    Как задолбал этот клоун Милонов. У нас светское государство и каждый имеет право верить или не верить в Бога.

    Сегодня
    13:08
    Ответить

    Ну просто сказочный идиот!

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