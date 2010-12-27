В Петербурге устанавливают конструкции с футбольной тематикой и ловят вандалов

В Петербурге не успевают устанавливать конструкции с футбольной тематикой, а вандалы тут как тут.

В Петербурге началась установка специальных конструкций на футбольную тематику. В городе будет сделано почти 300 элементов.

Первые объекты уже установленные на Университетской набережной, Сенной площади и Павловском шоссе, но они, к сожалению, подверглись нападению вандалов. На Университетской набережной, к примеру украден элемент-мяч. На сенной мяч раскололи пополам, видимо, от удара. На Павловском шоссе в каркас «Футбольный мяч» садовники не успели высадить цветы, как он исчез с подставки.

Заявления о пропаже и порче элементов будут поданы в полицию, а пока объекты восстанавливают.

Специалисты продолжают украшать городские улицы тематическими конструкциями. Всего за два года планируется установить почти 300 таких объектов – 176 из них появятся ко времени проведения Кубка Конфедераций ФИФА, который пройдет в Петербурге с 17 июня по 2 июля.

Комитет по благоустройству выражает надежду на то, что все элементы останутся сохранены и будут использоваться в качестве декораций для фото.

Также, комитет по благоустройству просит горожан, ставших свидетелями порчи декоративных элементов, сообщать об этом в полицию.

Фото: Официальный сай администрации Санкт-Петербурга